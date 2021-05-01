زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال شرق اليابان

عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرق اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن مركز الزلزال وقع قُبالة ساحل محافظة مياجي وعلى عُمق 60 كيلو متراً، ولم يصدر أيُّ تحذيرٍ من موجات مد عاتية "تسونامي".

وأشارت إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال حتى الآن.

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01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:30 AM

عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال شرق اليابان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طوكيو

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرق اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن مركز الزلزال وقع قُبالة ساحل محافظة مياجي وعلى عُمق 60 كيلو متراً، ولم يصدر أيُّ تحذيرٍ من موجات مد عاتية "تسونامي".

وأشارت إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال حتى الآن.

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