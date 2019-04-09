الصندوق الصناعي يوقع أول اتفاقية تمويل متعدد الأغراض

تهدف إلى إنشاء مختبر جديد لاختبار أجهزة التكييف والتبريد

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع إحدى الشركات الوطنية للمكيفات المركزية، اتفاقية تمويل بقيمة 11.600.000 ريال؛ بهدف إنشاء مختبر جديد لاختبار أجهزة التكييف والتبريد في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وتأتي هذه الاتفاقية كأول اتفاقيات منتج "تمويل متعدد الأغراض" أحد المنتجات التمويلية للصندوق، التي يقدم فيها تمويل متوسط الأجل حتى خمس سنوات من أجل تمويل النفقات الرأسمالية.

وتشمل النفقات الرأسمالية: الاستثمار في تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري كخطوط الإنتاج وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى مثل السيارات، والشاحنات، والمستودعات وغير ذلك، إلى جانب الاستثمارات المكملة التي تساعد على تحسين أداء المؤسسة وتحسين المنشآت؛ كترميم المباني، وتحديث تجهيزات السلامة، وتعزيز الأنظمة الإلكترونية.

يشار إلى أن معايير الاستحقاق للقرض تقتضي تحقيق أرباح لسنتين ماضيتين مع الكفاءة المالية للمنشأة الصناعية، على أن يحقق الاستثمار منفعة تشغيلية واضحة للمنشأة الصناعية، وألا يكون الاستثمار مخصصًا لزيادة القدرة الإنتاجية.

ويأتي منتج "التمويل متعدد الأغراض" ضمن خطط الصندوق الرامية لدعم القطاعات الصناعية من خلال تقديم منتجات تمويلية جديدة تلبية لاحتياجات المستثمرين المختلفة بصفته الممكن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية 2030.