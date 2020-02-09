موجة البرد القارسة تتوغل .. "المسند": شمالاً وتزحف رويداً للجنوب ثم الباقي

قال: لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية "معتبرة" خلال الأيام الخمسة المُقبلة

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند؛ أن الكتلة الجوية قارسة البرودة تتوغل تدريجياً، وتؤثر في الأجزاء الشمالية من #السعودية حالياً، وهي تزحف رويداً ناحية الجنوب لتؤثر لاحقاً في الشرق والوسط والغرب.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "تظل المناطق الشمالية من #السعودية في حالة عدم استقرار جوي، فمن المتوقع اليوم أن تتشكّل السحب العابرة التي قد تكون ماطرة على أجزاءٍ من شمالي #الحدود_الشمالية و#الجوف".

وتابع: "لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المُقبلة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ووسطها، وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب وغرب المملكة.