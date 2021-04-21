"الوطني للتخصيص": ترسية بيع شركتي المطاحن "الثانية والرابعة" على تحالفي "عجلان واخوانه" و"آلانا الدولية"

أٌعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين إستراتيجيين من القطاع الخاص.



وأجرى المستثمرون المؤهلون الدراسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم العروض المالية بتاريخ 19 إبريل 2021م.



وبحسب بيان المركز، وبعد مراجعة العروض المقدمة من قِبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لتلك المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى، وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، كما يلي:



أولاً : ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية على العرض المقدم من قِبل تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري ( *عجلان* *وإخوانه*) وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، وشركة نادك، وشركة أولام العالمية، والبالغ 2138 مليون ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.



ثانيًا : ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الرابعة على العرض المقدم من قِبل تحالف آلانا الدولية، وشركة أسواق عبد الله العثيم، والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، البالغ 859 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.



ويخضع إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة لعددٍ من المتطلبات القانونية التي يتوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة.



وكانت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق استكملت في ديسمبر 2020، حيث انتقلت ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة "الرحى الصافي الغذائية" وفقًا للعرض المالي الفائز لتلك الشركة والبالغ 2027 مليون ريال، كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة مدى والغرير المحدودة وفقًا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 750 مليون ريال.



وبهذا بلغت القيمة الإجمالية للعروض الفائزة لشركات المطاحن الأربع 5774 مليون ريال.