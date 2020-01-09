مسؤولون: أمريكا تعتقد أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ

استناداً إلى بيانات الأقمار الصناعية والرادار

نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، التي سقطت فجر أمس بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

وأوضح المسؤولون أن ذلك الاعتقاد يستند إلى التحليل المستمر للبيانات من الأقمار الصناعية والرادار والبيانات الإلكترونية التي يتم جمعها بشكل روتيني من قبل الجيش والاستخبارات الأمريكية.

من جهته، ذكر مسؤول أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الاستخبارات الكندية، في التحقيق في الحادث، حيث توفي مواطنون كنديون على متن الطائرة.

تحطم طائرة أوكرانية

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09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 08:57 PM

استناداً إلى بيانات الأقمار الصناعية والرادار

مسؤولون: أمريكا تعتقد أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، التي سقطت فجر أمس بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

وأوضح المسؤولون أن ذلك الاعتقاد يستند إلى التحليل المستمر للبيانات من الأقمار الصناعية والرادار والبيانات الإلكترونية التي يتم جمعها بشكل روتيني من قبل الجيش والاستخبارات الأمريكية.

من جهته، ذكر مسؤول أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الاستخبارات الكندية، في التحقيق في الحادث، حيث توفي مواطنون كنديون على متن الطائرة.

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تحطم طائرة أوكرانية

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