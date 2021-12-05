"الفيصل" يهنئ جامعة الملك عبدالعزيز على جائزة الزيرو بروجكت العالمية للمرة الثانية

تُسلّم في مقر الأمم المتحدة للجهات الرائدة في تمكين ذوي الإعاقة حول العالم

هنّأ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة جامعة الملك عبدالعزيز؛ بمناسبة حصولها على جائزة الزيرو بروجكت العالمية للمرة الثانية، والتي تُسلّم في مقر الأمم المتحدة للجهات الرائدة في تمكين ذوي الإعاقة حول العالم.

وحددت المنظمة موضوعًا للجائزة هذا العام "التعليم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، حيث قامت المنظمة بعرض مبادرة الجامعة ضمن تقرير المنظمة السنوي، وتم عرضه على صفحتها الرئيسة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الخبراء في مجال الإعاقة حول العالم طيلة عام 2020م.

يُذكر أن الجائزة شهدت في دورتها الحالية مشاركة 469 مبادرةً ومشروعًا من 106 دول حول العالم، تم اختيار ما يقارب الثمانين مبادرةً ومشروعًا، بناءً على ثلاثة معايير: الابتكار، والتأثير، وقابلية التوسع والتطوير.