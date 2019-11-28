"موسم الرياض" يقترب من حاجز الـ9 ملايين زائر

يستهدف نحو 20 مليونًا من داخل المملكة وخارجها

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن عدد زوار "موسم الرياض" الترفيهي، بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقه.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له على "تويتر": "الحمد لله، 8 ملايين و400 ألفٍ عددُ زوار موسم الرياض.. شرفتونا".

وقالت "سكاي نيوز" عن موسم الرياض: يُعد أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض في الحادي عشر من أكتوبر الماضي؛ متضمنًا عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفِرَق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى؛ بما فيها الموجهة للأطفال.

واستقطبت تلك الفعاليات -حتى الآن- زائرين من السعوديين والوافدين المقيمين في البلاد، بجانب السياح الذين بدأوا بالتوافد حديثًا على المملكة التي بدأت بمنح مواطني 49 دولة تأشيرات دخول فورية.