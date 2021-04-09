"ذبيحتك في بيتك".. خدمة تقدمها "أمانة مكة" احترازياً عبر تطبيقات إلكترونية

حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية

حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل، لضمان سلامة الذبيحة في مكة المكرمة.

وتدعو الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ، والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.