"الصحة" في مؤتمر صحفي: حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس "‫كورونا"

في مناطق الرياض ومكة والشرقية

أكدت وزارة الصحة أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس "كورونا"، وجميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في في مناطق الرياض ومكة والشرقية، مبينةً أن الوضع الصحي للمصابين بـ"كورونا" جيد باستثناء حالة واحدة تعود لأمريكي، والإجراءات عند كل المنافذ مستمرة لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقالت "الصحة": إن متوسط أعمار المصابين بفيروس "كورونا" في المملكة 47 عاماً منهم 10 ذكور و10 إناث.

وبينت "الصحة" في مؤتمر صحفي أن‏ جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة "كورونا"، والإصابات بفيروس "كورونا" تشهد ازدياداً حول العالم، ومن السهل وصول الجميع إلى المعلومات الصحيحة بشأن الفيروس، والوقاية أساسية في منع انتشاره.

وحذرت الوزارة من الشائعات التي تحيط بانتشار فيروس "كورونا" ‫، مؤكدة أن الكوادر الصحية تتمتع بالكفاءة اللازمة لمكافحة الفيروس، وجميع الموظفين في وزارة الصحة يبادرون للمساعدة خارج ساعات عملهم، ونرحب بكل المبادرات التطوعية للمساهمة في مكافحة الفيروس.