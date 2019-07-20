"جامعة الباحة": 800 مقعد شاغر بالتخصّصات العلمية والنظرية

تُعلَن الأسبوع المقبل وفق شروط القبول للجنسين بكليات عدة

تعلن جامعة الباحة منتصف الأسبوع المقبل، طرح أكثر من 800 مقعد شاغر في التخصصات العلمية وبعض التخصصات النظرية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، أنه يتعين التقديم على هذه الشواغر لكل الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في القبول؛ شريطة انطباق شروط القبول على المتقدمين والمتقدمات.

بدوره، أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عمير الغامدي؛ أن الشواغر متاحة في كليات: الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم والآداب بالمحافظات، وتتطلب التقديم واستكمال الطلبات لكل المتقدمين حتى إن كانت لهم طلبات سابقة ومكتملة على البوابة.

وأشار الدكتور الغامدي؛ إلى أن الشواغر المتاحة للطالبات قرابة 150 مقعداً كلها في تخصّصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء بكليات العلوم والآداب بالمحافظات، ولا يتوافر أيّ مقعد في التخصّصات النظرية للطالبات، بينما بلغت الشواغر المتاحة للطلاب قرابة 700 مقعد شاغر في بعض تخصّصات الهندسة وتخصّصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات والآداب والعلوم الإنسانية وتخصّصات العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

وأوضح أنه سيتم فتح بوابة القبول لمدة وجيزة لاستقبال طلبات التقديم ومن ثم الفرز والمفاضلة وإعلان النتائج مباشرة.