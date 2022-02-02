الأزمة الأوكرانية.. الرئيس الأمريكي يوافق على نشر 3 آلاف جندي في شرق أوروبا

يهدف التحرك إلى دعم دول "الناتو" في مواجهة حشود روسيا

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على نشر أكثر من 3 آلاف جندي أمريكي في الدول الحليفة شرق أوروبا، في أول تحرك كبير للقوات الأمريكية، وسط التوتر بين روسيا بشأن أوكرانيا.

وبين المسؤولون أن نشر القوات يأتي لإظهار الدعم للحلفاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذين يشعرون بأنهم مهددون بالتحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وذكرت "سي إن إن" أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أن القوات ستنشر خلال الأيام المقبلة.