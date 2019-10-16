حرائق لبنان .. "التعاون الإسلامي" تعرب عن تضامنها

أكّدت تعاطفها مع الأسر المتضرّرة متمنية الشفاء للجرحى

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن مشاعر الأسى إزاء اندلاع سلسلةٍ من الحرائق في قضاء الشوف؛ التابع لمحافظة جبل لبنان، وتعرُّض عديدٍ من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة.

وأكّدت الأمانة العامة، وقوف المنظمة مع حكومة وشعب جمهورية لبنان في هذه الأزمة، وتعاطفها مع الأسر المتضرّرة، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

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16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 01:46 PM

أكّدت تعاطفها مع الأسر المتضرّرة متمنية الشفاء للجرحى

حرائق لبنان .. "التعاون الإسلامي" تعرب عن تضامنها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن مشاعر الأسى إزاء اندلاع سلسلةٍ من الحرائق في قضاء الشوف؛ التابع لمحافظة جبل لبنان، وتعرُّض عديدٍ من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة.

وأكّدت الأمانة العامة، وقوف المنظمة مع حكومة وشعب جمهورية لبنان في هذه الأزمة، وتعاطفها مع الأسر المتضرّرة، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

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