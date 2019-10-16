حرائق لبنان .. "التعاون الإسلامي" تعرب عن تضامنها

أكّدت تعاطفها مع الأسر المتضرّرة متمنية الشفاء للجرحى

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن مشاعر الأسى إزاء اندلاع سلسلةٍ من الحرائق في قضاء الشوف؛ التابع لمحافظة جبل لبنان، وتعرُّض عديدٍ من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة.

وأكّدت الأمانة العامة، وقوف المنظمة مع حكومة وشعب جمهورية لبنان في هذه الأزمة، وتعاطفها مع الأسر المتضرّرة، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.