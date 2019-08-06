الأمطار تكشف سوء "التصريف" بجازان: سيول ومفاجآت على الطرق

الأهالي: المشاهد متكررة

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان اليوم الثلاثاء سوء واقع تصريف مياه الأمطار على الطرق السريعة، وطرق المدن التي باتت تشكّل خطرًا على المارة.

ورصدت "سبق" حجم المخاطر التي تنتظر معالجة سريعة من قِبل الجهات المعنية.

وفي محافظة العيدابي شهد عدد من الطرق الداخلية والرئيسية ومدخل المحافظة تجمعات مياه، وتبيَّن انعدام التصريف، في حين أن تلك الطرق حديثة، وبعضها لا يزال تحت استلام المقاول في أجزاء منها، ولم تنجح في تصريف المياه التي قد تتسبب في حوادث وانقلاب المركبات.

وفي محافظة "أبو عريش" عادت للواجهة بحيرات وسيول من المياه الجارفة في منتصف المدينة، ولكنها لم تكن للمرة الثانية ولا الثالثة، بل أكثر من ذلك، وفقًا لحديث أهالي المحافظة، مستغربين من استمرار انعدام التصريف، وغياب الحلول الجذرية على مَرّ السنوات لمئات الآلاف من لترات المياه التي تتدفق بين أزقة وشوارع مدينة "أبو عريش"، وكذلك القرى التابعة لها؛ إذ غمرت المياه محال ومنازل، واحتجزت سيارات، وباشر المتطوعون لإنقاذ المواطنين من البحيرات.

في الطريق الرابط بين محافظتَي العيدابي وصبيا، وهو أحد طرق منطقة جازان، ولا يزال تحت الإنشاء، تجمعت مفاجآت الطريق القاتلة عند عبور الطريق باتجاه صبيا؛ إذ إن الطريق مظلم، وحديث الإنشاء، ولم ينجح في تصريف مياه الأمطار من على جسور الأودية حتى الطريق الممتد!

ورصدت عدسة "سبق" في صبيا الكم الكبير من المياه على طرق مركز المحافظة، وكذلك في محافظة ضمد حيث غمرت المياه منازل عدد من المواطنين، وتسببت في تلف مقتنياتهم؛ إذ لم يوجد تصريف لمياه الأمطار.. وهي الحوادث المتكررة التي يعانيها سكان القرى والمراكز بالمحافظة مرددين: متى يتم حل المشكلات مع التصريف، وتنتهي معاناتنا؟

وفي غضون شكاوى سكان محافظات المنطقة من موضوع التصريف تشكو صامطة أيضًا سوء التصريف في بعض الطرق والقرى، ومن ناحية الطوال؛ فقد دهمتها السيول من مياه الأمطار، واقتحمت القرى والمنازل، وغمرت بعض الشوارع والسيارات.. وتساءل مواطنون عما تفعله البلدية؟ وأين وعود مضختَيْ شفط المياه التي بلغت عمقًا، يصل إلى متر ونصف المتر على الأقل من المياه، تغمر الطوال وبعض توابعها!

ولم يتوقف سكان مدينة جيزان عن شكواهم المستمرة من رداءة تصريف مياه الأمطار مواصلين تتبُّع الوعود التي أطلقتها الجهات قبل مدة ليست بالقصيرة.

وفي غضون ذلك، أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمواطنين إلى توخي الحذر والحيطة أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة، وحذرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيول، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.

وأشارت المديرية إلى أن جميع فِرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول.