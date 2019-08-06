لإرشاد الحجاج التائهين.. "منصة الحج الذكية" خدمات إلكترونية متطورة

تستهدف 100 ألف حاج خلال هذا الموسم على أن يتم زيادة العدد بالمواسم القادمة

(تصوير: نايف بن عيسى) : دشَّن وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بن صالح بنتن، مشروع منصة الحج الذكية اليوم الثلاثاء، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء الوزارة، وعدد من المسؤولين.

وتفصيلاً، اطلع الوزير "بنتن" على الخطة التشغيلية للمنصة في مرحلتها الأولى التي تتضمن عددًا من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي ستُحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والقطاعات العاملة في الحج.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن مشروع منصة الحج الذكية يتضمن في مرحلته الأولى خدمة بطاقة الحج الذكية، وهي بطاقة موحدة لجميع الحجاج، تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، ويمكن قراءتها عبر تطبيق على الأجهزة الذكية، يتم ربطه مباشرة عبر تقنية (اتصال المجال القريب NFC ) للمساعدة في إرشاد الحجاج التائهين لمقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتحكم بدخولهم للمخيمات والمرافق المختلفة، والحد من الحج غير النظامي.

وأشار إلى أن إطلاق منصة الحج الذكية يأتي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تشدد على الالتزام بتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين لتسهيل أداء مناسكهم من خلال التقنيات المتنوعة.

ولفت إلى أن خدمات منصة الحج الذكية ستسهم بشكل فعال في الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة لما تحتويه المنصة من تقنيات وبنية تحتية متطورة، ستسهم -بإذن الله تعالى- في تيسير أداء المناسك بكل يسر وسهولة، وفي الوقت نفسه ستساعد الجهات المعنية على أداء واجبها بأكمل وجه.

من جانب آخر، فإن العدد المستهدف من الحجاج بالبطاقة الذكية هو 100 ألف حاج خلال موسم هذا العام، على أن يتم زيادة العدد خلال المواسم القادمة؛ ليغطي مليونين ونصف المليون حاج بإذن الله.

يُشار إلى أن المنصة تتضمن أيضًا عددًا من الخدمات الأخرى، كبطاقة الحج المصرفية، وشبكة إنترنت الأشياء (IoT) التي تشكل البنية التحتية لمنصة الحج الذكية، ومنظومة كاميرات مراقبة الحشود باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومركز مراقبة التفويج وإدارة الحشود.