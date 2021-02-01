"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على نجران

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.