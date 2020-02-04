اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ للنسخة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن الخيل اﻟﻌﺮبية

يتخلله بطولتان دوﻟﯿﺘاﻦ وﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﻬﯿﺔ

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، اﻷﻣﯿﺮ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد، يقام ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺻﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﺊ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم "اﻟﻤﺎرﯾﻨﺎ" ابتداءً ﻣﻦ 19 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2020م.



يتخلل اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن بطولتان دوﻟﯿﺘاﻦ ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، كأس اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية اﻟﻤﺼﺮية وﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﺮقية ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية اأصيلة، ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺻﯿﻠﺔ ووﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ منظمة اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية "اإﯾﻜﺎﻫﻮ" اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ وﺳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻄﻮﻻت ﺟﻤﺎل اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ دولياً. كما يفخر المهرجان برفع ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ (C) إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ (B) للسنة الثانية على التوالي.



وﯾﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﻬﯿﺔ في شاطئ كحيلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ المبدعين واﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻟﻌﺮض أعمالهم اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ.



وﯾﻬﺪف اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن إﻟﻰ تنظيم فعاليات ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ رؤﯾﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 بدعم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبي الأصيل، واﻻﺣﺘﻔﺎء بالمكانة العريقة للخيل اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻠﻬﺎ ﺑﺎلمملكة اﻟﻌﺮبية اﻟﺴﻌﻮدية، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى المحلي واﻟﺪوﻟﻲ.