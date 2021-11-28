الأسبوع في 9 صور: الهجوم الأحمر على أستراليا.. وسنجاب صاحب عادة غريبة في تركيا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في جزيرة كريسماس بأستراليا شوهدت أفواج من السرطان الأحمر أثناء هجرته، فيما شوهد خسوف القمر الأطول منذ أكثر من 500 عام في عددٍ من الدول. والمزيد تجدونه في الصور.





1- الأفغانيات يصطففن لتلقي الأموال من برنامج الغذاء العالمي بالعاصمة الأفغانية كابول







2- أوضاع صعبة تعيشها مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا بعد عواصف وفيضانات كارثية







3- سنجاب اعتاد شرب الشاهي في مقهي تركي







4- خسوف جزئي للقمر هو الأطول منذ أكثر من 500 عام فوق مبنى في جيوجيانغ بالصين







5- طريق الكباش الأثري في مدينة الأقصر المصرية بعد افتتاحه بحفل مبهر







6- الشمس تغرب خلف ناطحة سحاب في شانغهاي بالصين







7- الشمس تغرب بينما الثلوج تملاً الأرجاء في مانيتوبا بكندا







8- منظر جميل لغروب الشمس فوق قلعة فليكنشتاين في ليمباخ بشرق فرنسا







9- هجرة السرطان الأحمر عبر جزيرة كريسماس إلى المحيط خلال موسم التزاوج السنوي











