





1

أكّد أن القيادة سبّاقة دائمًا لما فيه الخير للوطن والمواطن

نائب وزير البيئة: كلمة خادم الحرمين جسّدت مسؤولية القائد

311

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء، أتت والعالم يمر بجائحة كورونا، لتجسد مسؤولية القائد ورعاية الوالد لأبنائه المواطنين، وعنايته الكريمة بالمواطن والمقيم.



وأشار نائب وزير البيئة إلى أن القيادة سبّاقة دائمًا لما فيه الخير للوطن والمواطن. مبينًا أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت التفاعل الإيجابي للمواطنين، والأدوار الإيجابية التي تقوم بها القطاعات الحكومية في مجابهة جائحة كورونا.



وفي ختام تصريحه سأل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن وقادته ويكشف الغمة عن العالم أجمع.