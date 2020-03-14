





5

في تطور جديد يشير إلى انتشار الفيروس حول العالم

"كورونا" يسجل حضوره الأول في دولتين أفريقيتين

كشفت دولتان أفريقيتان جديدتان، عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، السبت، في تطور جديد يشير إلى انتشار الفيروس حول العالم.



وأعلنت رواندا وناميبيا، تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا، لتصبحا الدولتين رقم 18 و19 في أفريقيا، اللتين تسجلان حالات إصابة بالفيروس.



ووفق "سكاي نيوز عرببية": فقد أعلنت وزارة الصحة في رواندا، السبت، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وهي إصابة لمواطن هندي وصل للبلاد قادمًا من مومباي يوم 8 مارس.



ولم تظهر على المواطن الهندي أي أعراض للإصابة عند الوصول لرواندا، لكنه قدّم نفسه للفحص الطبي لاحقًا في 13 مارس، لتثبت إصابته؛ وفقًا لوزارة الصحة هناك.



هذا وقد سجلت ناميبيا أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد، السبت؛ وهما حالتان لزوجين من إسبانيا وصلا لناميبيا الأربعاء.



وقالت الحكومة الناميبية إنها لن تلغي الاحتفالات باليوم الوطني، الذي يصادف يوم 21 مارس المقبل؛ وفقًا لوكالة رويترز.



وكانت دولتا غانا والغابون، قد أعلنتا الخميس، عن أولى حالات الإصابة لدى كلٍّ منهما بفيروس كورونا.