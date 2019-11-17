"نائب أمير الجوف" يزور عددًا من أهالي المنطقة ويعزّي أسرتي "السويلم والخليوي"

ضِمن زياراته لمدينة سكاكا للتعارف والتقارب من الأهالي وبحث احتياجاتهم

قام نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، بزيارة لعدد من أهالي المنطقة في مدينة سكاكا.

وشملت زيارة الأمير عبدالعزيز بن فهد، كلًّا من: خالد بن هايل الشعلان وإخوانه، ومنزل العوذة وإخوانه، وعبدالله بن مصلح المريح وإخوانه الذين تبادَلَ سموه معهم الأحاديث، كما أعرب الجميع عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على هذه الزيارات الكريمة، وحرصه على لقائهم والسلام عليهم؛ داعين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا البلاد قيادته وأمنه وشعبه ومقدساته.

من جهة أخرى، قدّم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، تعازيه لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة صالح بن عقيل السويلم بوفاة والدته، خلال زيارة قام بها لمنزل العزاء، وكان في استقباله ابن الفقيدة المهندس مطلق بن عقيل السويلم وأشقاؤه.

وقدّم واجب العزاء لأسرة الخليوي، في وفاة العميد متقاعد مبروك بن نومان الخليوي، وكان في استقباله لدى وصوله منزلَ العزاء شقيقُ الفقيد العميد متقاعد عطا الله بن نومان الخليوي وإخوانه.

ودعا الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي للفقيدين بالرحمة والمغفرة ولذويهما بالصبر والسلوان.

وأعربت أسرتا "السويلم والخليوي"، عن شكرهما لنائب أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم؛ داعين الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.