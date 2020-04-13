المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا

"القحطاني": بات لزاماً على جميع الدول مراجعة النظم الصحية بها

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الخميس المقبل بمقرها بالقاهرة، (ندوة تفاعلية عن بعدOnline)، بعنوان النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، أنه بات لزاماً على جميع الدول مراجعة النظم الصحية بها، والاسترشاد بتوجهات منظمة الصحة العالمية، ووضع الصحة العامة والأمن الصحي في مقدمة أولويات إستراتيجياتها بنفس مستوى التكنولوجيا والأمن الدفاعي، وأن تتبنى سياسات وقائية ضد الأوبئة والحماية منها بدلاً من سياسة رد الفعل المطبقة حالياً، وما يتطلبه ذلك من إعداد وتأهيل طواقم وكوادر طبية، وتوفير مؤسسات صحية مجهزة وأدوية ولقاحات وأمصال، وغير ذلك من إجراءات وتدابير.

وأشار إلى أن الندوة تسلط الضوء على أهمية وضع الصحة العامة والأمن الصحي في أولويات إستراتيجيات الدول، ومدى تناسب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والعمل على تعزيز القدرات الوطنية في تأهيل الكوادر الطبية المتخصصة لمواجهة الكوارث والأوبئة والجوائح، أهمية توطين الصناعة الدوائية واللقاحات والأمصال في مواجهة الأمراض المستجدة والمنبعثة، وإلقاء الضوء على أهم الآليات المناسبة للتعامل مع الأزمة في الوقت الراهن، والإجابة على أسئلة المشاركين في الندوة.