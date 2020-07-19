الصومال تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الصومال، أنه تم تسجيل تعافي 8 مرضى من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 1452 شخصًا.

ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين من هذا الوباء بلغ 93 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في الصومال.

فيروس كورونا الجديد

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19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 08:32 AM

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة

الصومال تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الصومالية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3111 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الصومال، أنه تم تسجيل تعافي 8 مرضى من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 1452 شخصًا.

ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين من هذا الوباء بلغ 93 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في الصومال.

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فيروس كورونا الجديد

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