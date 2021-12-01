نائب وزير الرياضة يوقّع اتفاقية مشتركة مع أمين محافظة جدة

بهدف إنشاء ملاعب ومنشآت وساحات رياضية

بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وقع اليوم الأربعاء، نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، اتفاقية مشتركة، مع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

تتضمّن الاتفاقية تخصيص أمانة محافظة جدة لثلاثة مواقع بالمحافظة في كل من حي الخمرة الفضيلة جنوب المحافظة، بمساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر مربع، وحي البشائر شرق المحافظة بمساحة إجمالية 15 ألف متر مربع، و حي الصواري شمال المحافظة بمساحة إجمالية 13.4 ألف متر مربع، لصالح وزارة الرياضة، وذلك بهدف إنشاء ملاعب ومنشآت وساحات رياضية تسهم في تطوير المواهب في المنطقة، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لأهالي الأحياء الثلاثة، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة، قال مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، في تصريح صحفي: "نهدف من هذه الاتفاقية مع وزارة الرياضة إلى توفير بيئة رياضية صحية شاملة لسكان الأحياء، بما يتوافق مع رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة".

من جانبه، قال نائب وزير الرياضة: إن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطط الوزارة الهادفة إلى فتح باب التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، نحو بناء مجتمع حيوي وصناعة رياضة متنوعة وشاملة، إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وزيادة عدد ممارسي الرياضة.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، نحو رفع جودة الحياة للمواطنين والساكنين في مختلف مناطق المملكة، والسعي الجاد إلى تنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، من خلال توفير منشآت رياضية ملائمة ومجهزة بأحدث التجهيزات لتطوير المواهب الرياضية.