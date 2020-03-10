منغوليا تُسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن فرنسي

قالت منغوليا، اليوم: إن مواطنًا فرنسيًّا يعمل في البلاد، تأكدت إصابته بفيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم؛ ليصبح الحالة الأولى في البلاد.

وأوضحت لجنة الطوارئ الوطنية في بيان أن المواطن الفرنسي وصل إلى منغوليا قادمًا من فرنسا عبر روسيا.

وحددت الحكومة 42 شخصًا الْتقى معهم المريض، و142 آخرين كانوا على اتصال وثيق معه.

فيروس كورونا الجديد منغوليا

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 09:17 AM

منغوليا تُسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن فرنسي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت منغوليا، اليوم: إن مواطنًا فرنسيًّا يعمل في البلاد، تأكدت إصابته بفيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم؛ ليصبح الحالة الأولى في البلاد.

وأوضحت لجنة الطوارئ الوطنية في بيان أن المواطن الفرنسي وصل إلى منغوليا قادمًا من فرنسا عبر روسيا.

وحددت الحكومة 42 شخصًا الْتقى معهم المريض، و142 آخرين كانوا على اتصال وثيق معه.

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فيروس كورونا الجديد منغوليا

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