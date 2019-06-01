33 ألف ريال تحول دون إكمال وقف تحفيظ الثمامية

القائمون على الدار يناشدون أهل الخير المبادرة بالتبرع

يحتاج استكمال مشروع وقف دار الثمامية النسائية لتحفيظ القرآن الكريم في الثمامية جنوب حائل، لمبلغ ٣٣٨٠٠ ريال، وذلك بعد جمع ٥٠٣٢٠٠ ريالاً، من أصل قيمة التكلفة البالغة 537 ألف ريال، بواقع 10740 سهماً، قيمة كل سهم 50 ريالاً.

وقد ساهم أهل الخير والإحسان في التبرع لبناء مشروع الوقف، فيما تتبقى ٦٧٦ سهماً بمبلغ ٣٣٨٠٠ ريال.

وأعلن القائمون على الوقف بالإعلان عن قبول التبرع على حساب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الغزالة رقم (484608010105000) بمصرف الراجحي، أو على الآيبان رقم (SA1480000484608010105000) إذا كان التبرع من البنوك الأخرى.

وناشد القائمون على الدار كل من يستطيع التبرع، إرسال صورة من التحويل إلى رقم "واتساب" الخاص بالمشرف على الدار: 0504877599

يذكر أن الدار تم افتتاحها عام 2012م، بمبنى مستأجر، ثم بعد ازدياد إقبال نساء القرية من طالبات وربات بيوت على الالتحاق بالدور أصبحت الحاجة مُلحة لبناء مقر مستقل، فتمت الموافقة على إنشاء المبنى، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية حال دون اكماله.