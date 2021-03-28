لله في خلقه شؤون.. "المسند": جفاف وغبار وربما ينتهي مارس بلا "مطرية"!

توقّع أن تكون الرياح اليوم شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة الحرارة ونشطة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن الجفاف لا يزال يخيم على أجواء المنطقة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "دخل شهر #مارس وربما ينتهي دون حالة مطرية معتبرة واحدة، ولله في خلقه شؤون".

وتابع: "كتلة من #الغبار المتوسط الكثافة تتحرك باتجاه منطقة #نجران صباح اليوم".

واستطرد: "متوقع أن تكون الرياح اليوم شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة الحرارة، ونشطة، قد تثير #الغبار، خاصة في #الشرقية، ونسبياً في الوسطى، في حين تكون الرياح شمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار على الساحل الغربي لمنطقتَي #تبوك و#المدينة".