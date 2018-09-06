المملكة تترأس اجتماعاً للجنة المعنية بالإعداد للقمة العربية التنموية

رفع التوصيات إلى الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الرابعة في لبنان اجتماعاً، اليوم، بمقر الجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية التي مثلها نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.

وشارك في الاجتماع، الوزراء ورؤساء الوفود في: مصر، ولبنان، والسودان، والعراق، وتونس، والمغرب، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وناقشت اللجنة الوزارية توصيات الاجتماع التحضيري للجنة كبار المسؤولين الذي عقد أمس، وتضمن جدول الأعمال بندين؛ الأول: تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عُقدت بالرياض يناير 2013"، والثاني: الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في لبنان 2019.

ورفعت اللجنة الوزارية توصياتها إلى الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستعقد في وقت لاحق اليوم، للنظر في إقرارها.