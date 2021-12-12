مغادرة الرئاسة لا تكفي.."تويتر" لقاضٍ في دعوى "ترامب": سيظل محظورًا!

أشارت إلى تغريداته في فترة هجوم الكابيتول وقالت: يهدد حقوق حرية التعبير

تستمر شركة "تويتر" في محاربة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رغم مغادرته البيت الأبيض.



وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن "تويتر" تدافع عن نفسها في القضية التي يرفعها ضدها "ترامب" بسبب قرار حظر حسابه على المنصة، وتصر على أن قرارها كان سليمًا.



وطلبت "تويتر" من قاضٍ رفض دعوى "ترامب"، لأنه يسيء تفسير حقوق حرية التعبير ويهددها بصورة كبيرة.



وأشارت إلى أنها شركة خاصة ليست ملزمة باستضافة خطاب لا تحبه، وأن "ترامب" انتهك مرارًا القواعد التي وافق عليها عندما اختار استخدام الخدمة.



وقالت منصة التدوين المصغر إن إلغاء الحظر القسري من شأنه أن يتحدى "المبادئ الأساسية للقانون الدستوري".



ودافعت "تويتر" عن خياراتها التحريرية المتعلقة بالمخاوف العامة الأساسية، بما في ذلك التهديدات لانتقال سلمي إلى البيت الأبيض، فضلاً عن تصريحات "ترامب" التي يمكن أن تعزز "المزيد من العنف" من قبل الرئيس الأمريكي السابق.



واكتفت الشركة بالإشارة إلى تغريدات "ترامب" على أنها مضللة في الفترة التي سبقت هجوم الكابيتول في 6 يناير، لكنها حظرته بعد أن استمر في إطلاق تلك المعلومات المضللة.