اليوم .."تعليم المهد" .. يطلق برامج التطوير المهني الصيفية

تستهدف 720 معلمًا و620 معلمة بكل المراحل التعليمية

تطلق إدارة التعليم بمحافظة المهد اليوم الأحد برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية برعاية مدير التعليم محمد بن علي القحطاني، وذلك في مركز التدريب التربوي الرئيس.

وقال مدير التدريب والابتعاث بتعليم المهد خالد بن علي العارضي إن البرامج تجاوزت 36 برنامجًا تدريبيًا "للبنين" تستهدف 720 معلمًا، وكذلك 31 برنامجًا "للبنات" تستهدف 620 معلمة في مركزي التدريب التربوي بالسويرقية والمهد.

وأوضح "العبري" أن برامج التطوير المهني التعليمية الصيفية اشتملت على العديد من البرامج منها في الأمن السيبراني ومؤشرات قياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي والتقويم البديل أساليبه وأدواته واستخدام التقنية في التعليم لبناء مهارات القرن الواحد والعشرين وكذلك طرق التفكير الناقد وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل".