"هيئة الجموم" تفعّل المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"

بالأسواق والحدائق والمجمعات التجارية للتوعية من مخاطر الأفكار الضالة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، أنشطتها الوقائية والتوعوية في حملة (الخوارج شرار الخلق)، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة.

واستخدمت الهيئة جميع الوسائل التوعوية المتاحة كالحسابات الرسمية والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة لحماية الأفكار والعقول، وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، والتحذير من فكر الخوارج ومحاربة الأفكار الضالة؛ لما لها من خطر كبير على المجتمعات.

وتشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف الشيخ يحيى بن علي الحازمي؛ بما يلقاه الفرع من دعم غير محدود من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.