"الممرضات السعوديات" يؤكّدن جاهزيتهن لخدمة ضيوف الرحمن في مستشفيات "الصحة" بالمشاعر المقدّسة

تحدّثن عن التسهيلات التي قدّمتها لهن "الصحة" ودعم أسرهن

أكّد عددٌ من الممرضات السعوديات المنتدبات للعمل في مستشفيات "الصحة" في المشاعر المقدّسة خلال موسم الحج، جاهزيتهن لخدمة ضيوف الرحمن معبّرات عن سعادتهن بالمشاركة في خدمة الحجاج.

من جميع مناطق المملكة، توافدت الممرضات السعوديات خلال الأيام الماضية، وسط تسهيلات تقدّمها "الصحة" لمنسوبيها، ودعم من أسرهن؛ للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية التي تحتاج إليها الحالات المرضية في مستشفيات المشاعر المقدّسة.

أخصائية التمريض حنان علي؛ التي تشارك لأول مرة في مهمة الحج، عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن مبينة أنها التحقت بالعمل في مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام بجدة قبل عامين، وسارعت لتقديم طلب المشاركة في الحج، أملاً في زيادة الخبرات وللتشرُّف بخدمة ضيوف الرحمن.

الأخصائية ميعاد الدوسري؛ المكلّفة بالعمل في مستشفى مِنى الوادي خلال موسم حج هذا العام تشارك للمرة الثالثة على التوالي، حيث تمّ انتدابها من محافظة بيشة لعملها في مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

تقول الدوسري: "كرّرت المشاركة للسنة الثالثة نظراً لجمال التجربة التي خضتها العامين الماضيين، سواء من حيث التسهيلات التي تقدمها "الصحة" للمنتدبين، أو لاكتساب مزيدٍ من الخبرات التمريضية للتعامل مع مختلف الحالات، اضافة إلى دعم أسرتي لي ورغبتي بالتشرُّف بخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة لكسب الأجر، خاصة أن دعوات الحجاج عند خدمتهم لها أثرٌ كبيرٌ في نفوسنا وتمنحنا دافعاً كبيراً لمضاعفة الجهود في خدمتهم".

وتشاركها بالحديث الأخصائية روان علي؛ التي تعمل في قسم الطوارئ في مستشفى منى الوادي بقولها: "المشاركة في مهمة الحج، أمنية للكثيرين فهي تجمع شرف خدمة الحجاج والأجر الذي يحصل عليه المسلم في هذه الخدمة، إضافة إلى تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتلبية لدعوة (الصحة) التي قدمت جميع التسهيلات لمنسوبيها وهيّأت لهم جميع السبل لخدمة الحجاج".

وأكّدت أنها تجد دعماً كبيراً من أسرتها حيث رحّب جميع أفراد عائلتها بمشاركتها في خدمة الحجاج.

مديرة التمريض في مستشفى منى الوادي حنان الغروي؛ التي تشارك للمرة الخامسة عشرة في مهمة الحج عبّرت عن شكرها لـ "الصحة" على دعمها الكبير للمنتدبين والمنتدبات للعمل في موسم الحج، مؤكدة أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل في أغلبية المجالات، بفضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة.

وأعلنت الغروي؛ جاهزية جميع التمريض النسائي السعودي في مستشفى منى الوادي لخدمة ضيوف الرحمن؛ مبينة أن الممرضات السعوديات يحملن خبرات ومؤهلات ومهارات كبيرة للتعامل مع مختلف الحالات وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

كما أشارت الغروي؛ إلى أنها بدأت المشاركة في الحج قبل ١٥ عاماً، وهي ممرضة تحمل شهادة الدبلوم، لكنها واصلت دراستها وحصلت على مؤهل البكالوريوس، وحالياً تحضر للماجستير في تخصص التمريض، موضحة أن ابنتها دخلت مجال التمريض أيضاً.

وكانت "الصحة" قد أخضعت طواقم التمريض المشاركة في خدمة الحجاج لبرامج ودورات تدريبية مكثّفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ.

ونفّذت الدورات والبرامج التدريبية في مناطق رئيسة قبل بدء موسم الحج وتم إخضاع المنتدبين للحج لبرامج تدريبية داخل مستشفيات المشاعر؛ وذلك من أجل تقديم أرقى الخدمات الوقائية والطبية لضيوف الرحمن، وتدريب طواقم التمريض على كيفية التعامل مع مختلف الحالات المرضية.