"بر الشرائع" تعلن نجاحها في تنفيذ 3 مشاريع لموسم رمضان بقيمة 485 ألف ريال

"تنمية مكة" ثمّن جهود الجمعية لتميزها في البرامج والخدمات الاجتماعية

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة نجاح خطتها لموسم رمضان المبارك متمثلة في ثلاثة مشاريع خيرية تخطت قيمتها الإجمالية 485 ألف ريال توزعت على مساعدات مالية استفاد منها الأيتام والأرامل والمحتاجون من مستفيدي الجمعية ومشروع إفطار صائم لضيوف المسجد الحرام وزكاة الفطر ومشروع كسوتي .



وتفصيلاً، تلقت ‫جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة خطاب شكر وتقدير من "مركز التنمية بمكة المكرمة " بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك نظير تميزها في تقديم البرامج والخدمات الاجتماعية لموسم رمضان ١٤٤٢هـ .



وثمن مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة الجهود التي يقوم بها مركز التنمية بمكة ممثلاً ًبمدير المركز ساعد السواط وعلى ما يقدمه من دعم مستمر للجمعيات كما قدم الشكر والتقدير لفريق العمل بالجمعية على جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن والمستفيدين طيلة الموسم الأمر الذي ساهم في نجاح الخطط في تنفيذ المشاريع الخيرية .



وقال "سمارة" : نحمد الله نجحت الجمعية في تنفيذ ثلاثة مشاريع خيرية في شهر رمضان وهي مشروع تفطير صائم لضيوف المسجد الحرام وزكاة الفطر "فطرتي" و"كسوتي" .



وقال مدير الجمعية: تم تنفيذ 250 ألف وجبة ساخنة وجافة في المسجد الحرام وللمستفيدين من الأيتام والأرامل والمحتاجين المقيدين بالجمعية، كما وزعنا أكثر من 1971 سلة غذائية و1798 كيس دجاج و 199 ألف عبوة ماء فيما تم تقديم مساعدات مالية تقدر بـ 485,700 ريال منها 354 ألف ريال زكاة الفطر و60 ألف ريال لمشروع تفريج كربة و71200 ريال مساعدات للأيتام كما تم توزيع 2666 زكاة فطر على المحتاجين .



وبلغ عدد منسوبي الجمعية المشاركين طيلة موسم رمضان 75 فرداً منهم 52 متطوعاً نفذوا من خلالها أكثر من 3797 ساعة تطوع .