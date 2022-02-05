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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ونجران وعسير والقصيم وجازان.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والخرج وحوطة بني تميم، وتشهد المنطقة أمطاراً رعدية على الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت .



وتشهد المنطقة الشرقية أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت .



ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً نشطة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة ينبع النخل والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الِـ 19.00 من مساء السبت.



ونبه المركز أيضاً منطقة عسير بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت .



وتشهد مكة المكرمة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت .



ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والخبراء ورياض الخبراء والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء وضرية، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة جازان رياحاً نشطة وسحب رعدية مع ارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية الأِفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر السبت.