بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514

100 وفاة بالفيروس خلال يوم

أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".

1

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 07:56 PM

100 وفاة بالفيروس خلال يوم

بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 561

أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020