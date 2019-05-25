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فُقِد على متن "هايلوكس" بعد أداء عمله بأحد قطاعات بمحافظة الطائف

28 يوماً غموضاً تنتهي بالعثور على جثة "الحارثي" في الرمال بطريق الليث

عثر فريق مبادرة للبحث والإنقاذ، مساء أمس، على جثة المفقود صالح محمد الحارثي (44 عاماً)؛ بجوار سيارته العالقة في الرمال في الساقية على طريق "مكة - الليث"؛ بعدما كان قد فُقِد في ظروف غامضة منذ 28 من شهر شعبان الماضي.



أكّد أحد فريق مبادرة للبحث والإنقاذ، لـ "سبق"، العثور على المفقود صالح الحارثي؛ بالقرب من مكة المكرّمة بموقع يُطلق عليه الساقية على طريق الليث، وعُثر عليه من قِبل فريق مبادرة متوفى بعد أن علقت سيارته بالرمال.



وكان "صالح الحارثي" قد فُقِد منذ 28 من شهر شعبان بعد أداء عمله بأحد القطاعات بمحافظة الطائف، وخروجه بسيارته من نوع هايلوكس إلى مكة المكرّمة، وآخر اتصال له كان من مكة المكرّمة على طريق الليث.



