1398 إصابة ووفاتان بكورونا في الإمارات

إجمالي الإصابات بلغ 111437 و452 وفاة

سجلت الإمارات 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاتين اثنتين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، فقد بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 111437 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 452 حالةً.