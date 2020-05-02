مختصون: دول العشرين تتحكم بـ76% من السياحة العالمية

تعرف على طبيعة الإجراءات الجديدة المقررة في الرحلات الجوية

كشف المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية سعيد البطوطي أن السياحة العالمية حققت خلال العام الماضي 6736 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 9% من إجمالي اقتصاد مجموعة العشرين، بنسبة نمو بلغت 3.7% عن العام السابق 2018.

وقال "البطوطي": وفقاً للتقرير الشامل أن هذا النمو تفوق على إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين في عام 2019 بنسبة 2.6% في نفس العام.

من جهته، ذكر رئيس المركز العربي للإعلام السياحي حسين المناعي أنه وفقاً لمجلس السفر العالمي، فإن مجموعة العشرين تضم أغلب الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية لغالبية الوجهات السياحية حول العالم، حيث يمثل السفر والسياحة عبر مجموعة العشرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي العالمي للسفر والسياحة بحسب بيانات عام 2019.

من ناحيته، كشف رئيس لجنة البحوث والدراسات السياحية بالمركز العربي للإعلام السياحي خالد آل الدغيم، في التقرير الشهري المتابع لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، عن الإجراءات الجديدة التي ستنفذها أغلب شركات الطيران بعد إعادة تشغيل الرحلات الجوية بعد توقف اقترب من شهرين بسبب فيروس "كورونا" المستجد الذي انتشر في كل إنحاء العالم وتسبب في إحداث حالة من الشلل الاقتصادي، وتسبب في وقف الرحلات الجوية في أغلب الدول.

وأشار التقرير إلى أن كثيراً من الأمور المعتادة على متن الطائرة ستختفي وستحل بدلاً منها أمور جديدة، وسيكون هناك شروط سلامة احترازية سيتم تطبيقها على كل الركاب دون استثناء مثل منع الصحف الورقية والمجلات وسيتم توزيع كمامة ومعقم كحولي على كل راكب.

وقال "الدغيم": ستتحول جميع شركات الطيران إلى نظام الوجبات الجافة والباردة والمغلّفة، وسيتم تعقيم المقصورات كل نصف ساعة، كما سيتم إضافة دورة تعقيم جديدة ستسهم كثيراً في عدم انتشار الفيروس من خلال أجهزة التكييف، وسيضاف صنبور الصابون ورشاشات التعقيم الذاتية وإلزام طاقم الضيافة باستخدام كمامات وقفازات ومعقمات كحولية وتغييرها كل 20 دقيقة، وارتداء المضيفين لمعاطف طبية، وتعقيم الحقائب داخل مقصورة الحقائب في الطائرة.

يُذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولاً متقدمةً وناميةً.

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجموعة كل عام، والرئيس الحالي لهذا العام المملكة العربية السعودية ودول مجموعة العشرين هي: الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.