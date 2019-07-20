"المتحمي" يشيد بتميز "تعليم عسير" في برامج الموهوبين

قال: مركز أبها يحتل الصدارة على مستوى المملكة

قال الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي، إن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، متميزة في البرامج المقدمة للموهوبين والموهوبات عمومًا، وبرامج الإثراء الصيفي على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن مركز الموهوبين بأبها يحتل الصدارة على مستوى المراكز في المملكة.

جاء ذلك عقب زيارته أمس الأول، للمركز، واطلاعه على مشاريع الطلاب وإنتاجهم، وسط تأكيده تعزيز الشراكة والتعاون بين "موهبة" والإدارة العامة للتعليم في عسير.

من جهته، أوضح المدير العام للتعليم سعد الجوني، أن زيارة الأمين العام لـ"موهبة"، فتحت آفاقًا جديدة من العمل المشترك، وتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين.

وقال: إن الموهوبين والموهوبات على أبواب مرحلة جديدة من التطوير والإثراء والدعم، وصولاً إلى اكتشاف المواهب والقدرات وتنميتها وصقلها، وبما يسهم في بناء الوطن وتنميته، وتمثيله عربيًا وعالميًا خير تمثيل.