"يونيسف" تحذر من تعرض الأطفال في العالم إلى الاستغلال في ظل وباء كورونا

99% يعيشون في ظل قيود مفروضة على الحركة ببلدانهم

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تعرض أطفال وصغار العالم للاستغلال والإساءة والعنف المنزلي بسبب القيود المفروضة عليهم في ظل وباء كورونا المستجد.

وأفادت في بيان لها اليوم، أن 99% من أطفال العالم يعيشون في ظل نوع ما من القيود المفروضة على الحركة في بلدانهم بسبب كورونا، و60% منهم يعيشون في دول فيها إما إغلاق كامل أو جزئي.

وبحسب (يونيسف) فإن 2.34 مليار من الأطفال والصغار (دون سن 18) يعيشون في واحدة من الدول الـ 186 التي تخضع لشكل من أشكال القيود على الحركة بسبب كوفيد - 19. و 60% من جميع الأطفال يعيشون في واحدة من الدول الـ 82 التي تفرض إما إغلاقًا كليًا (7 %) أو جزئيًا (53%) .