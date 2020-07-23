"التجارة": تطبيق "تباعد" لا يتطلب معرفة هوية المستخدم

لضمان حماية خصوصية المستخدمين

قالت وزارة التجارة إن تطبيق تباعد لا يتطلب معرفة هوية المستخدم أو الأشخاص الذين تم التواصل معهم، وذلك لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

وزارة التجارة تطبيق تباعد

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23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 10:36 PM

لضمان حماية خصوصية المستخدمين

"التجارة": تطبيق "تباعد" لا يتطلب معرفة هوية المستخدم

ذياب الشمري

الرياض

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قالت وزارة التجارة إن تطبيق تباعد لا يتطلب معرفة هوية المستخدم أو الأشخاص الذين تم التواصل معهم، وذلك لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلةً لإشعار المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

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