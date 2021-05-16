شرطة الجوف تضبط (40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بدومة الجندل

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة دومة الجندل، ضبطت (40) شخصًا بأحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

شرطة الجوف فيروس كورونا الجديد الجوف دومة الجندل

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16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 04:32 AM

شرطة الجوف تضبط (40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بدومة الجندل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الجوف

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صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة دومة الجندل، ضبطت (40) شخصًا بأحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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شرطة الجوف فيروس كورونا الجديد الجوف دومة الجندل

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