معلمان يكونان "فريق برمجة الاردوينو" بمركز الموهوبين في خميس مشيط

يعد الأول على مستوى المنطقة في مجاله

كون معلمان من مركز الموهوبين بخميس مشيط: عبدالعزيز سعيد غرم القضيعي، وعبدالله عطية الغامدي، فريقًا في برمجة الاردوينو، ويعد أول فريق منظم ومدرب على برمجة الاردوينو في المرحلة المتوسطة والثانوية بمنطقة عسير.

وجرى اليوم افتتاح القاعة الخاصة بتدريب الاردوينو، ومسابقة تحديد مستوى الفريق، برعاية الدكتور سعيد آل ربيع مساعد مدير مكتب خميس مشيط، ومدير إدارة الموهوبين بعسير على ناصر آل عواض.

وبهذا يصبح الفريق أول فريق برمجة الاردوينو على مستوى المنطقة باسم فريق الاردوينو بمركز الموهوبين بخميس مشيط.