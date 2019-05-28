"التجارة": ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية وسُوِّق لها عبر التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، تم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي، وضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة.

وأكدت التجارة أنه تم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات النظامية.