بلدية الدوادمي تلاحق قضائياً مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها

في شكوى رسمية استناداً لنظام الجرائم المعلوماتية

أقامت بلدية محافظة الدوادمي دعوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالبلدية نواف الدلبحي أن البلدية أحالت شكوى رسمية للجهات المختصة ضد مغردين على "تويتر"؛ لإساءتهم لبلدية محافظة الدوادمي ومنسوبيها، وذلك وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٧/م في 8/ 3/ 1428هـ.

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19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 05:39 PM

في شكوى رسمية استناداً لنظام الجرائم المعلوماتية

بلدية الدوادمي تلاحق قضائياً مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها

فهد الغبيوي

الدوادمي

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أقامت بلدية محافظة الدوادمي دعوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالبلدية نواف الدلبحي أن البلدية أحالت شكوى رسمية للجهات المختصة ضد مغردين على "تويتر"؛ لإساءتهم لبلدية محافظة الدوادمي ومنسوبيها، وذلك وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٧/م في 8/ 3/ 1428هـ.

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