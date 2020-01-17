هيئة الرياضة: مبروك لبطلنا المتميز يزيد الراجحي

هنّأت الهيئة العامة للرياضة، السعودي يزيد الراجحي، بعد تحقيقه المركز الرابع في رالي داكار السعودية عن فئة السيارات.

وكتب حساب الهيئة: "نُبارك للمتسابق يزيد الراجحي تحقيقَ المركز الرابع في الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020، كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ رالي داكار.. مبروك لبطلنا المتميز".

وكان يزيد الراجحي قد حقّق المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى داكار السعودية 2020، على متن "تويوتا هايلكس"، كأفضل إنجاز سعودي على مر 41 عامًا.

الهيئة العامة للرياضة يزيد الراجحي رالي داكار

4

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441 03:04 PM

هيئة الرياضة: مبروك لبطلنا المتميز يزيد الراجحي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

5 6,436

هنّأت الهيئة العامة للرياضة، السعودي يزيد الراجحي، بعد تحقيقه المركز الرابع في رالي داكار السعودية عن فئة السيارات.

وكتب حساب الهيئة: "نُبارك للمتسابق يزيد الراجحي تحقيقَ المركز الرابع في الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020، كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ رالي داكار.. مبروك لبطلنا المتميز".

وكان يزيد الراجحي قد حقّق المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى داكار السعودية 2020، على متن "تويوتا هايلكس"، كأفضل إنجاز سعودي على مر 41 عامًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للرياضة يزيد الراجحي رالي داكار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020