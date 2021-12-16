الطب الشرعي بصحة حائل يصدر 7 تقارير طبية خلال شهر نوفمبر 2021م

أنهت ترحيل 3 جثمان متوفى لبلدانهم.. ونفذت لقاءا علمياًّ واحداً بنفس الفترة

أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل، سبعة تقارير طبية خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021م، بينهم 5 تقارير طبية لأحياء، وتقريرين لمتوفين، بينما أنهت الإدارة ترحيل 3 جثمان متوفى إلى بلدانهم، ونفذت لقاء علمي واحد خلال نفس الفترة.



وفي التفاصيل، أوضحت "صحة حائل"، أنها تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.