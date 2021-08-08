انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف

خصصت منافسات اليوم للفترة الصباحية لسن المفاريد "بكار - قعدان"

انطلقت صباح اليوم الأحد، الموافق 08 أغسطس 2021م، منافسات المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثالثة، الذي يقام على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وخصصت منافسات اليوم للفترة الصباحية، لسن المفاريد "بكار-قعدان" عام مسافة 2كلم، حيث شهدت تنافس عدد كبير من الهجن، للظفر بنوماس الأشواط التمهيدية في يومها الأول بعدد 18 شوطاً، وبرز القعود "محافظ" لمالكه صالح دلبج صالح المري، بعدما أنهى الشوط الثامن بزمن 2.58 دقيقة، كأفضل توقيت في الفترة الصباحية.

وجاءت نتائج المركز الأول على التوالي في أشواط الفترة الصباحية لليوم الأول للمهرجان، على النحو التالي: "سمو" لمحمد سعيد المري، "الهارب" لعلوش راجس الدوسري، "صدمة" لعلوش راجس الدوسري، "خطير" لمانع فرج مانع، "يقين" لسليمان سلامة الجهني، "الكنق" لمانع فرج آل رزق، "مرضية" لسالم محمد سالم، "محافظ" لصالح دلبج المري، "العنود" لعلي راشد المري، "المتحد" لفهد مبخوت الدوسري، "تكريم" لسعد خالد العتيبي، "البحر" لعبدالعزيز جفران المري، "وجد" لسعيد صالح اليامي، "سلطان" لعلي بخيت المري، "الشاهينة" لصالح ضيف الله البريكي، "مزيون" لراشد طالب المري، "هقوة" لعلي سالم المري، و "عالي" لبخيت محمد بخيت المري.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، بدء تسجيل الراغبين بالمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط، التي تبلغ جائزتها مليون ريال لمالك الهجن الحاصلة على أكثر نقاط في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية، على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%، واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بالجائزة، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء، إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه.

ونوهت اللجنة المنظمة، بأنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان، للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

وأكد المضمر عوض الصيعري، الفائز بالمركز الثاني في الشوط التأهيلي الـ 13 في فئة "المفاريد" بالمطية "الماسية" إنتاج، أنه أعدها خلال ثمانية أشهر قبل انطلاق المهرجان، من بينها شهر كامل في الطائف، لتكون على أتم الاستعداد لخوض غمار المنافسات.

وقال الصيعري: "هدفنا الرئيس من المشاركة، هو الحضور أولاً في هذا المحفل الكبير، ومن ثم المنافسة بكل قوة على تحقيق جائزة سيف ولي العهد".

وكشف المضمر عن أنهم احتاجوا إلى 18 ساعة لقطع مسافة 1100 كيلو متر، لنقل هجنهم المشاركة من شرورة إلى ميدان الطائف للهجن، وقال: "قررنا الوصول إلى الموقع مبكراً، من أجل "تفحيم" الهجن في موقع السباق، ولتعتاد الهجن على الأجواء بشكل عام قبل خوض المنافسات".

وبيّن الصيعري، أن مشاركتهم الحالية هي الثالثة، حيث شاركوا في النسختين الأولى والثانية.