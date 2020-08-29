بعد استقالته المفاجئة.. "انتخابات سبتمبر" لاختيار بديل لرئيس وزراء اليابان

إثر تفاقم إصابة "آبي" بالتهاب القولون التقرحي الذي يعانيه منذ سنوات

بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ المفاجئ استقالته لأسباب صحية، أمس الجمعة، يبحث الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان في اختيار خلف له.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء، اليوم السبت، إنه من المؤكد فعلياً أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي؛ رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة.

وجاءت استقالة آبي بعد تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي الذي يعانيه منذ سنوات.

وبحسب رويترز امتنع آبي؛ خلال مؤتمر صحفي، عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته.. وأشار وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا؛ ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ إلى اعتزامهما ترشيح نفسيهما، في حين يعد يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء، ووزير الدفاع تارو كونو؛ من بين المرشحين المحتملين.

ونقلت "كيودو" عن نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق تارو آسو؛ وهو أيضا وزير مالية آبي؛ إنه لا يعتزم الانضمام إلى سباق خلافة آبي.

وقال آبي؛ إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطي الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكاً صحياً حتى يتم اختيار خليفة له.

وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية "في أسرع وقت ممكن" بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية.

وقالت "كيودو" إن السيناريو الرئيس هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر، في حين قالت وسائل الإعلام، إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء.