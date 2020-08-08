"كورونا" ينقل عدواه إلى 62.042 أمريكيًّا جديدًا.. ويقضي على 1.340

عدد الوفيات بلغ 160.220

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62.042 إصابة مؤكدة و1.340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.920.369 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 160.220 حالة وفاة