"كورونا" ينقل عدواه إلى 62.042 أمريكيًّا جديدًا.. ويقضي على 1.340

عدد الوفيات بلغ 160.220

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62.042 إصابة مؤكدة و1.340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.920.369 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 160.220 حالة وفاة

فيروس كورونا الجديد

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08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 10:14 PM

عدد الوفيات بلغ 160.220

"كورونا" ينقل عدواه إلى 62.042 أمريكيًّا جديدًا.. ويقضي على 1.340

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62.042 إصابة مؤكدة و1.340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.920.369 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 160.220 حالة وفاة

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فيروس كورونا الجديد

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