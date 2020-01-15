معلم عصري وشريان لمكة.. عدسة "بجاش" ترصد مشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازي"

"كعكي": يشتمل على مجمعات سكنية وفنادق عالمية ودوائر خدمية حكومية

يعدُّ مشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بمكة المكرمة، الذي يجري العمل فيه، من أكبر مشاريع الطرقات في مكة المكرمة، وأحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة، حيث يسير وفق الخطط الزمنية الموضوعة له.



والتقطت عدسة المصور يوسف بجاش، صورة حديثة للمشروع الريادي الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، حيث سيكون له خدمات جليلة سواءً لأهل مكة المكرمة أو لزائريها من المعتمرين والحجاج، والذي صمم على أحدث وأفضل المستويات ليكون شرياناً رئيساً لمكة في المستقبل القريب.



وتبلغ مساحة المشروع 1.2 كم مربع، ويمتد على طريق بطول 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولاً إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وكان المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي قد صرّح لـ"سبق" في وقت سابق، بأن المشروع أسهم في إزالة أربعة آلاف عقار تمثل ستة أحياء عشوائية في منطقة المشروع.

وقال "كعكي": نتطلع إلى أن يكون المشروع أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة، حيث من المقرر أن يشتمل المشروع على مجمعات سكنية وفنادق عالمية، وأن يحتوي على دوائر خدمية حكومية، والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى مواقف للمركبات وممر للمشاة يؤمن بيئة آمنة لهم، وتم تصميمه بشكل لا تتقاطع فيه حركة المشاة مع حركة المركبات.

وأضاف: تعكس هذه العناصر مجتمعة الحرص على تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم استكمال مرحلة البنية التحتية وافتتاح طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بشكل كامل بنهاية العام 2021م، كما سيضيف المشروع الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، والتي سيتم تدشين أول مجموعةٍ منها عام 2023م شاملة سلسلة من الفنادق العالمية التي ستكون باكورة الأعمال المطورة في المشروع.

